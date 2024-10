Regeringspartij Georgië ook na hertelling verkiezingswinnaar

TBILISI (ANP/AFP) - Het opnieuw tellen van stemmen na de parlementsverkiezingen in Georgië leidt niet tot noemenswaardige aanpassingen aan de verkiezingsuitslag. De gedeeltelijke hertelling in een aantal stembureaus bevestigde dat regeringspartij Georgische Droom de winnaar is, laat de kiescommissie weten aan persbureau AFP.

De kiescommissie besloot tot hertellingen nadat onrust was ontstaan over de winst van de Russisch-gezinde partij. De oppositie vertrouwde de uitslag niet en ook internationaal klonk kritiek op het verloop van de verkiezingen. Critici hadden ook weinig vertrouwen in de hertelling. De pro-Europese president Salome Zoerabisjvili, die kritisch is over de regering, omschreef de kiescommissie eerder als een verlengstuk van de machthebbers. Zij voelt meer voor een internationaal onderzoek.