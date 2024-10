Brussel start onderzoek naar overtredingen Chinese webshop Temu

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie start een officieel onderzoek naar het Chinese digitale kleding- en sieradenplatform Temu voor het mogelijk verkopen van illegale ontwerpen en de potentieel verslavende werking van het platform.

De commissie vermoedt dat Temu de regels overtreedt van de Europese Digitale Diensten Wet (DSA), die vanaf begin dit jaar bindend is voor alle internetplatforms in de EU.

Temu weet gebruikers voortdurend tot de koop van nieuwe producten te verleiden door de manier waarop het producten presenteert, stelt de commissie. Een ander probleem is dat Temu geen inzicht geeft in de manier waarop het platform data verzamelt en wat het platform daarmee doet. De onlinewinkel biedt bovendien gebruikers niet de mogelijkheid om het platform te gebruiken zonder dat er persoonlijke profilering is, wat wel een verplichting is.

De commissie gaat Temu nu om toelichting vragen en ook zelf op zoek naar bewijs. Eventuele boetes op grond van de DSA kunnen oplopen tot 6 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van een bedrijf, maar zover is het nu nog niet.