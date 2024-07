Rel bij protest om steekpartij Southport bij Downing Street

LONDEN (ANP) - Bij de ingang van de straat waar de Britse premier Keir Starmer zetelt, Downing Street, is het in Londen tot botsingen gekomen tussen oproerpolitie en honderden demonstranten. Er zijn meerdere arrestaties verricht. De betogers grepen een dodelijke steekpartij maandag in Southport in het noordwesten van Engeland aan om de straat op te gaan. De politie en de voorname straat werden bekogeld met flessen, bierblikjes en fakkels. Betogers riepen onder meer "Bescherm onze kinderen", "Genoeg is genoeg" en "Stop de boten", doelend op bootjes waarmee illegalen het kanaal naar Engeland oversteken.

Het gaat volgens Britse media om uiterst nationalistische en rechtse betogers en relschoppers. Velen hadden de vlag van Engeland bij zich. Op de Engelse kust aan het Kanaal zijn dit jaar al 14.000 illegalen geland volgens de BBC. Sinds 2018 zijn er voor zover bekend bijna 120.000 migranten aan land gegaan.

Maandag heeft een jongeman met een mes een bloedbad aangericht tijdens een dansles voor kinderen in een pand in Southport, ten noorden van Liverpool. Daarbij zijn drie meisjes in de leeftijd van 6 tot 9 jaar gedood en zijn er acht kinderen en twee volwassenen gewond geraakt. De misdaad leidde in Southport dinsdag al tot chaotische rellen, waarbij volgens de politie meer dan vijftig agenten gewond raakten en vier arrestaties zijn verricht. Daarbij werd ook een moskee belaagd, waarschijnlijk als gevolg van geruchten dat de dader een terreurverdachte en een moslim zou zijn.

Volgens een zegsman van de Londense politie is het begrijpelijk dat het bloedbad in Southport emoties losmaakt, maar dit "mag niet leiden tot gewelddadige ongeregeldheden die worden aangewakkerd door verkeerde informatie". De betogers leggen een verband tussen de illegale immigratie en criminaliteit inclusief de steekpartij in Southport. Over de gearresteerde hoofdverdachte in de zaak is alleen bekendgemaakt dat hij 17 jaar oud is en oorspronkelijk uit Wales komt. Hij zou uit een van oorsprong Rwandese familie komen. In het Afrikaanse land wonen bijna geen moslims.