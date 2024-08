Relschoppers Verenigd Koninkrijk belagen tweede asielzoekershotel

TAMWORTH (ANP) - Relschoppers hebben ook in de Britse plaats Tamworth, even buiten Birmingham, een hotel aangevallen. Een menigte gooide volgens de politie met voorwerpen, sloeg ruiten in en stichtte brand. Ook keerden de relschoppers zich tegen de politie. Daarbij raakte een agent gewond.

Het hotel wordt volgens Sky News gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Eerder op de dag werd ook in de stad Rotherham een hotel waar asielzoekers verblijven belaagd door honderden uiterst rechtse betogers. Ook in andere plaatsen in het land waren net als zaterdag veel ongeregeldheden.

Het aanhoudende geweld brak uit nadat maandag in Southport drie meisjes waren doodgestoken bij een mesaanval. Acht andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond, sommigen ernstig. Op sociale media werden geruchten verspreid dat de dader een islamitische immigrant was. De politie benadrukte dat de 17-jarige verdachte in het Verenigd Koninkrijk is geboren. Zijn ouders komen uit Rwanda.

De Britse premier Keir Starmer heeft zondag deelnemers aan de gewelddadige protesten in zijn land gewaarschuwd. "Ik garandeer dat jullie er spijt van krijgen dat jullie hebben deelgenomen aan deze oproer", zei hij tegen de relschoppers. Hij gaf aan dat gasten en medewerkers in het hotel in Rotherham doodsangsten hebben uitgestaan tijdens de rellen. "Hier is geen enkele rechtvaardiging voor."