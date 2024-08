WIRDUM (ANP) - In het Friese dorp Wirdum is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woningblok met zes appartementen, meldt de brandweer. De brand is nog niet onder controle en alle omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse.