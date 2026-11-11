Republikeinen in Huis VS houden afzettingsprocedure Hegseth tegen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een ​​poging tot een afzettingsprocedure tegen minister van Defensie Pete Hegseth tegengehouden. Mogelijk wagen de Democraten in januari, wanneer ze de meerderheid in zowel het Huis als de Senaat overnemen, een nieuwe poging om Hegseth af te zetten.

Met 211 tegen 204 stemmen nam het Huis een motie aan om de aanklachten voor een afzettingsprocedure door te verwijzen naar de door Republikeinen geleide juridische commissie van het Huis. Hiermee werd het initiatief van de Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie om Hegseth af te zetten effectief gestopt.

Massie had gesteld dat Hegseth ter verantwoording moest worden geroepen voor het uitvoeren van onrechtmatige militaire operaties. Onder meer de oorlog tegen Iran en de gevangenneming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro hadden niet zonder toestemming van het Congres mogen worden uitgevoerd.

Massie was de enige Republikein die tegen de motie stemde. Enkele uren voor de stemming had Hegseth de afzettingspoging nog bestempeld als een "klucht". Hij verdedigde zijn beleid aan het hoofd van het Pentagon fel, onder meer door erop te wijzen dat hij slechts de bevelen van president Donald Trump had opgevolgd.

Hegseth zou de eerste Amerikaanse minister van Defensie zijn geweest tegen wie een afzettingsprocedure werd gestart. De laatste keer dat een burgerlijk leider van het Amerikaanse leger werd onderworpen aan een dergelijke procedure was in 1876, toen William Belknap de titel 'minister van Oorlog' droeg.

Hegseth noemt zichzelf 'minister van Oorlog'. Hij hoopt zo het imago van het leger, dat volgens hem bij zijn aantreden vorig jaar te zwak en te 'woke' was, te veranderen. De naam van het ministerie van Defensie kan echter niet worden gewijzigd zonder goedkeuring van het Congres.