Reuters: SpaceX op 12 juni naar technologiebeurs Nasdaq

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 21:13
NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat naar verwachting op 12 juni een beursgang maken op de technologiebeurs Nasdaq. Dat meldden bronnen met kennis van de zaak aan persbureau Reuters.
De beursgang van SpaceX op Wall Street wordt de grootste ooit. Naar verluidt wordt gemikt op een waardering van het bedrijf van meer dan 2 biljoen dollar. Volgens Reuters is SpaceX van plan om op 11 juni de uitgifteprijs van het aandeel bekend te maken. Het bedrijf zou dan een notering krijgen onder het beurssymbool 'SPCX'.
De beursgang zou SpaceX 75 miljard dollar moeten opleveren. Musk wil met het opgehaalde geld onder meer datacenters voor kunstmatige intelligentie in de ruimte gaan bouwen. Hij heeft ook plannen voor missies naar de maan en Mars.
