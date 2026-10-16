Je rijdt elke werkdag met je eigen auto naar kantoor en krijgt daar 23 cent per kilometer voor. Dan laat je mogelijk geld liggen. Je werkgever mag je over heel 2026 namelijk 25 cent per kilometer belastingvrij vergoeden en het verschil over de afgelopen maanden alsnog bijbetalen. Het kabinet rekent die 2 cent per kilometer zelf om naar zo'n 30 cent per liter brandstof.

De staatssecretaris van Financiën heeft dat nog eens bevestigd in zijn antwoorden op Kamervragen over het Belastingplan 2027, meldt het vakblad Salaris Vanmorgen. Dat blad schrijft vooral voor salarisadministrateurs. Wij zetten op een rij wat het voor jou als werknemer betekent.

Van 23 naar 25 cent, en dat blijft zo

Volgens Salaris Vanmorgen heeft het kabinet de maximale onbelaste reiskostenvergoeding structureel verhoogd naar €0,25 per kilometer. Zo kunnen werkgevers de gestegen brandstofprijzen compenseren. In 2024 en 2025 lag dat maximum nog op 23 cent, schrijft De Zaak.

De verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. In mei maakte de staatssecretaris dat al mogelijk met een beleidsbesluit in de Staatscourant. Daarin staat ook dat werkgevers correctieberichten mogen indienen over verstreken tijdvakken van het lopende kalenderjaar. Met het Belastingplan 2027 krijgt de regel een wettelijke basis, zegt Van Bergen Ondernemerszaken. Dat wetsvoorstel ligt sinds 15 september bij de Tweede Kamer en moet nog door beide Kamers.

Het bedrag geldt voor elk eigen vervoermiddel, ook een fiets of scooter, en zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke ritten, meldt De Zaak. Rijd je in een auto van de zaak, dan geldt het niet.

Het kabinet maakt de hogere vergoeding mogelijk, maar je werkgever betaalt hem.

Zo wordt 2 cent ineens 30 cent

Het kabinet rekent met een auto die 1 op 15 rijdt. Voor elke liter brandstof leg je dan 15 kilometer af. Krijg je per kilometer 2 cent meer, dan is dat 15 keer 2 cent: zo'n 30 cent per liter. Met die hogere vergoeding kan volgens het kabinet een deel van de prijsstijging aan de pomp worden weggenomen. Dat geldt dan wel alleen voor noodzakelijk woon-werkverkeer, zoals Rendement en Salaris Vanmorgen in het voorjaar meldden.

Doorgerekend voor drie woon-werkafstanden

Hoeveel het je oplevert, hangt af van hoe ver je rijdt. We rekenen hier met 200 werkdagen per jaar en een rit heen en terug. Werk je meer of minder dagen op kantoor, dan verandert het bedrag naar verhouding.

20 km enkele reis: 8.000 kilometer per jaar. Bij 25 cent is dat €2.000. De extra 2 cent levert €160 op.

40 km enkele reis: 16.000 kilometer per jaar. Bij 25 cent is dat €4.000. De extra 2 cent levert €320 op.

60 km enkele reis: 24.000 kilometer per jaar. Bij 25 cent is dat €6.000. De extra 2 cent levert €480 op.

Kreeg je sinds januari nog 23 cent? Dan is dit ongeveer het bedrag dat je werkgever over heel 2026 alsnog belastingvrij kan nabetalen. Omdat het om een gerichte vrijstelling gaat, valt die nabetaling buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling, schrijft Holdwise.

Bijna net zoveel als de accijnsstijging

Vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent accijns bij. Dat schreven we in ons stuk 'Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank'. Leg je die stijging naast de 30 cent per liter die het kabinet uitrekent, dan zijn de bedragen vergelijkbaar.

Bij 1 op 15 tank je voor 20 kilometer enkele reis zo'n 533 liter per jaar voor je woon-werkritten. Ruim 27 cent extra accijns op die liters is zo'n €145. Bij 40 kilometer is dat zo'n €290, bij 60 kilometer zo'n €430. De 2 cent extra per kilometer dekt dat voor de ritten naar je werk dus net. Voor privéritten krijg je niets terug.

Wie 25 cent krijgt, rijdt in 2028 naar zijn werk voor ongeveer dezelfde prijs als nu.

Een mogelijkheid, geen plicht

Je hebt geen recht op die 25 cent. In het beleidsbesluit schrijft de staatssecretaris dat ook letterlijk:

Dit besluit leidt niet tot een verplichting voor inhoudingsplichtigen om met terugwerkende kracht een hogere reiskostenvergoeding te verstrekken - Beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën, Staatscourant

Volgens de antwoorden aan de Kamer, zoals Salaris Vanmorgen die weergeeft, krijgt ongeveer 75 procent van de werknemers een vorm van reiskostenvergoeding. Wie niets krijgt, maakt meestal te weinig kilometers. Een wettelijke minimumvergoeding vond de Stichting van de Arbeid niet wenselijk. Het kabinet roept werkgevers wel op de ruimte te gebruiken.

Veel werknemers merken er nog weinig van. Volgens Dagelijkse Standaard gaat het kabinet er in zijn berekeningen van uit dat ongeveer 40 procent van de werknemers de verhoging uiteindelijk krijgt. Uit een enquête van vakbond CNV bleek eerder dit jaar dat toen slechts 5 procent een hogere vergoeding had gekregen, meldde Hart van Nederland. Staat er in je cao of contract een koppeling aan het fiscale maximum, dan kan de verhoging wel verplicht doorwerken, schrijft Sigma Personeelsdiensten.

Wat je nu kunt doen