Een volle tank Euro95 kost op adviesprijs nu €136,60. De komende jaren komt daar nog een flink bedrag bij. Het kabinet wil de korting op de brandstofaccijns vanaf 2028 afbouwen en in 2029 helemaal laten vervallen. Voor jou betekent dat ruim 27 cent extra per liter benzine , inclusief btw. Op een tank van 50 liter is dat bijna €14.

Dat meldt De Dagelijkse Standaard . De krant baseert zich op de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2027, die het kabinet op 9 oktober naar de Tweede Kamer stuurde. Bij diesel gaat het om bijna 18 cent per liter.

Eerst nog een jaar respijt

In 2027 verandert er weinig. De accijns op benzine stijgt dan met 0,7 cent per liter en die op diesel blijft gelijk, schrijft De Dagelijkse Standaard. Volgens vakplatform Taxence wordt de korting in 2028 voor een deel afgebouwd en verdwijnt ze vanaf 1 januari 2029 helemaal.

In 2029 komen de tarieven uit op het niveau dat ze ook zonder onderbreking van de jaarlijkse indexering hadden bereikt, meldt Salaris Vanmorgen. Ter vergelijking: zonder korting zou de benzineaccijns in 2027 al €1,02812 per liter zijn.

Zo loopt de accijns per liter op (zonder btw):

Benzine: €0,84469 in 2026, €0,85169 in 2027, €0,94673 in 2028 en €1,07280 in 2029.

Diesel: €0,55229 in 2026 en in 2027, €0,61580 in 2028 en €0,70052 in 2029.

Over de accijns betaal je ook nog 21 procent btw. Daardoor wordt een liter benzine op 1 januari 2028 ongeveer 11,5 cent duurder en op 1 januari 2029 nog eens ruim 15 cent. Voor diesel is dat ongeveer 7,7 cent in 2028 en ruim 10 cent in 2029.

Dit kost het per tank en per jaar

Per liter lijken het kleine bedragen. Reken je het om naar tankbeurten, dan wordt het een ander verhaal. We gaan uit van een tank van 50 liter en de totale stijging van 2026 tot en met 2029:

Benzine, per tank: bijna €14 extra. Ongeveer €5,75 daarvan komt er in 2028 bij, ruim €7,50 in 2029.

Benzine, één keer per maand tanken: ruim €165 per jaar extra.

Benzine, om de week tanken: bijna €360 per jaar extra.

Benzine, elke week tanken: ruim €700 per jaar extra.

Diesel, per tank: bijna €9 extra. Wie elke week tankt, betaalt ruim €460 per jaar meer.

Dit zijn rekenvoorbeelden op basis van de accijnsbedragen in de nota van wijziging. Wat je in 2029 echt aan de pomp betaalt, hangt ook af van de olieprijs. En die is niet te voorspellen.

Tank je elke week vol met benzine, dan ben je in 2029 alleen al aan extra accijns ruim €700 per jaar kwijt.

Diesel staat er nu toch in

Bij diesel is het kabinet van koers veranderd. Volgens het coalitieakkoord zou de tijdelijke dieselkorting op 1 januari 2027 stoppen, terwijl de korting op benzine een jaar langer bleef, zo zet Deloitte op een rij. In het Belastingplan van Prinsjesdag stond daarom alleen de verlenging voor benzine. Het kabinet kondigde toen al aan dat diesel via een nota van wijziging zou volgen. Met de nota van 9 oktober is dat nu ook op papier geregeld.

Rijd je op lpg? Dan heb je hier niets aan. Volgens de Rijksoverheid geldt de huidige accijnsverlaging op benzine, diesel en lpg tot en met 31 december 2026, en wil het kabinet die alleen voor benzine en diesel verlengen.

Bovenop een prijs die al pijn doet

Het voorstel komt in een week waarin tanken al duurder is dan ooit. Op zaterdag 10 oktober steeg de gemiddelde landelijke adviesprijs voor Euro95 naar een record van €2,732 per liter. Dat is evenveel als diesel, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers waarover Hart van Nederland schreef. Het vorige record van €2,730 was van eind september. Volgens MobilityEnergy blijft de onrust in het Midden-Oosten de prijzen opdrijven.

Die adviesprijs betaal je vooral bij de duurdere tankstations, zoals langs de snelweg. Het CBS kijkt naar echte transacties met tankpassen. Op 5 oktober kwam de gemiddelde pompprijs voor Euro95 daar uit op €2,432 per liter, meldt De Dagelijkse Standaard . Volgens MobilityEnergy heeft het kabinet nog niet besloten om consumenten te helpen met de hoge brandstofprijzen, terwijl meerdere andere Europese landen dat wel doen.

Hoe brandstof de inflatie opdrijft, lees je in ons eerdere artikel "Tanken 27 procent duurder, eten juist goedkoper: zo raakt de inflatie jouw portemonnee".

De Kamer heeft het laatste woord

Voorlopig is het alleen een voorstel. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het Belastingplan nog goedkeuren. Onderweg kunnen er nog onderdelen veranderen. Ook over koopkracht is het debat nog bezig. Volgens Salaris Vanmorgen heeft de Kamer een motie aangenomen die het kabinet vraagt het Belastingplan zo aan te passen dat werken meer oplevert. Uiterlijk maandag 2 november komt daar meer informatie over.

Wat je nu kunt doen

Reken uit wat het jou kost: tel hoeveel liter benzine je per jaar tankt en vermenigvuldig dat met ruim 27 cent. Rijd je diesel, reken dan met bijna 18 cent.

Rijd je diesel? In 2027 blijft de accijns gelijk. De stijging begint pas op 1 januari 2028.

Tank niet zomaar langs de snelweg. Daar geldt meestal de adviesprijs, bij andere pompen is brandstof vaak goedkoper.

Kies je binnenkort een andere auto? Neem de hogere accijns tot 2029 mee als je de brandstofkosten uitrekent.

Volg de stemmingen in de Tweede en Eerste Kamer, want het plan kan nog veranderen.

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