LEEUWARDEN (ANP) - De Rijksrecherche onderzoekt het overlijden van een man in een politiecel in Leeuwarden. De 52-jarige man uit de Friese plaats werd vrijdagochtend dood aangetroffen in zijn cel in het complex aan de Holstmeerweg. Hij was woensdag aangehouden voor het rijden onder invloed en rijden met een ongeldig rijbewijs. De man zat vast omdat hij nog een celstraf moest uitzitten.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dat is gebruikelijk als een arrestant overlijdt.