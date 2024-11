Unilever schrapt minder banen in Europa dan gepland

LONDEN (ANP) - Levensmiddelenconcern Unilever neemt in Europa afscheid van een stuk minder mensen dan het eerder zei. De Europese ondernemingsraad van het bedrijf heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat er nog maar zo'n 1700 mensen weg hoeven, in plaats van de eerder gemelde 3200. Dat komt doordat er de afgelopen twee jaar op andere manieren is bezuinigd en er minder extern personeel is ingehuurd.

Bij de ijsjesdivisie, die volgend jaar wordt afgesplitst, kunnen juist duizend mensen extra aan het werk. Dat zullen volgens Hermann Soggeberg, de voorzitter van Unilevers European Works Council (UEWC), vooral mensen zijn die op andere plekken binnen het bedrijf moesten vertrekken. Het hoofdkantoor van de afgestoten divisie komt in Amsterdam.

Unilever kondigde eerder dit jaar aan wereldwijd van zo'n 7500 mensen afscheid te willen nemen om kosten te besparen. Het in Londen gevestigde bedrijf kon eerder nog niet zeggen hoeveel banen op de Nederlandse kantoren zouden verdwijnen.