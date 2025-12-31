Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid in nieuwjaarsnacht

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers woensdagavond en -nacht extra alert te zijn op gladheid. Vooral in het zuiden en oosten van het land kunnen natte weggedeelten bevriezen. Maar ook elders kan het plaatselijk glad zijn, vooral op bruggen, viaducten en stille wegen.

Rijkswaterstaat heeft sinds dinsdagavond bijna 3 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens reden sindsdien in totaal bijna 45.000 kilometer. De dienst heeft 577 strooiwagens en kan ook nog sneeuwschuivers inzetten.