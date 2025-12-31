WaPo: immigratiedienst VS plant werving onder wapenliefhebbers

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse immigratiedienst ICE is van plan om in één jaar tijd 100 miljoen dollar (ongeveer 85,2 miljoen euro) uit te geven aan het werven van nieuwe medewerkers. De campagne richt zich op voorstanders van wapenbezit en militaire enthousiastelingen. Dat meldt The Washington Post.

De wervingscampagne wordt op sociale en traditionele media gepromoot met oproepen aan potentiële rekruten die bereid zijn hun "heilige plicht" te vervullen en "het vaderland te verdedigen" door "buitenlandse indringers" te verdrijven. In traditionele media en op wervingskanalen richt de campagne zich met advertenties op mensen die worstelevenementen bezoeken, naar patriottische podcasts luisteren of interesse tonen in wapens en tactische uitrusting.

De campagne maakt deel uit van wat ICE een "wervingsstrategie in oorlogstijd" noemt. De VS hopen met de nieuwe campagne zeker 10.000 nieuwe medewerkers aan te nemen. ICE heeft naar eigen zeggen momenteel meer dan 20.000 medewerkers.