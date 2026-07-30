ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijn bij Lobith staat op laagste peil ooit gemeten

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 16:21
anp300726172 1
LOBITH (ANP) - De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Op donderdag werd bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt, een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, laten data van Rijkswaterstaat zien. Daarmee is het laagterecord van 6,48 meter uit augustus 2022 verbroken.
Rijkswaterstaat verwacht dat de stand van de Rijn de komende dagen nog verder zal zakken. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland het land binnenstroomt is met 692 kubieke meter per seconde extreem laag. Normaal voert de Rijn deze tijd van het jaar meer dan twee keer zoveel water af.
loading

POPULAIR NIEUWS

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

0_Toilet-roll-holder-with-toilet-paper

WC-rol, handschrift, orde: wat kleine details echt over je zeggen (en wat niet)

233842031_m

Geen wachtwoord nodig: hackers misbruiken ernstig lek in inlogsysteem Google

shutterstock_2712242023

Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

Loading