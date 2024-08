RIVM krijgt minder meldingen over mazelen binnen

BILTHOVEN (ANP) - Na een eerdere piek zijn de afgelopen weken weinig nieuwe gevallen van mazelen geconstateerd in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen vier weken slechts negen meldingen over besmettingen binnen. In de vier weken daarvoor werden nog 42 besmettingen geregistreerd.

In totaal zijn sinds het begin van dit jaar 156 besmettingen met de zeer besmettelijke virusziekte gemeld. Gemiddeld is eens in de tien tot vijftien jaar een vrij grote uitbraak in Nederland, vooral in gebieden waar relatief veel mensen zichzelf en hun kinderen niet laten vaccineren. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2013. Toen werden duizenden mensen ziek.

Het aantal besmettingen van dit jaar ligt tot dusver veel lager, maar het is wel het hoogste sinds 2014. Zeker in combinatie met de wat afgenomen vaccinatiegraad onder kinderen, die vorig jaar onder de 90 procent dook, leidde een cluster op een kinderdagverblijf in Eindhoven eerder dit jaar tot zorgen onder artsen en gezondheidsinstanties. Een echte uitbraak is het tot dusver echter niet geworden.

Mazelen zijn zeer besmettelijk. Zonder vaccinaties besmet één zieke gemiddeld vijftien andere mensen. Het virus veroorzaakt eerst klachten als koorts, niezen, hoesten en ontstoken ogen. Daarna komen vlekjes op de huid. Volgens RIVM-gegevens loopt 1 tot 5 procent van de mensen met mazelen een longontsteking op en krijgt een op de duizend patiënten hersenvliesontsteking. In zeldzame gevallen loopt de ziekte door dit soort complicaties fataal af.