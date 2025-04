Rode Kruis bezorgd over acute diarree in bevingsgebied Myanmar

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis maakt zich naar eigen zeggen "grote zorgen over de eerste meldingen van acute diarree in het getroffen aardbevingsgebied Myanmar". Het aantal mensen met acute diarree kan alleen maar verder oplopen, nu toegang tot schoon water en hygiëne slecht is, zegt de hulporganisatie.

De ziekte is gemakkelijk te behandelen met zouten, mineralen, voeding en schoon water. Maar het gebrek daaraan kan grote gevolgen hebben voor mensen en leiden tot uitdroging of zelfs overlijden.

Om de kans op uitbraken van ziekten als cholera en diarree te verkleinen, deelt het Rode Kruis chloortabletten uit, die water zuiveren, zodat mensen het kunnen drinken. Ook wordt gewerkt aan het herstellen van waterleidingen en wordt gezorgd voor brandstof om water op te pompen.