In Rusland gevangen Amerikaan komt vervroegd vrij

VLADIVOSTOK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse soldaat die vorig jaar in Rusland werd veroordeeld tot drie jaar en negen maanden celstraf, heeft strafvermindering gekregen. Russische staatsmedia melden dat de gevangenisstraf van sergeant Gordon Black is verlaagd naar drie jaar en twee maanden. Waarom de rechtbank dat heeft besloten is onduidelijk.

Black werd veroordeeld omdat hij zijn vriendin met de dood zou hebben bedreigd en geld van haar zou hebben gestolen. Hij werd gedwongen zijn celstraf uit te zitten in een strafkolonie. Black verscheen afgelopen najaar op de Russische staatstelevisie en zei daar dat hij graag naar huis wilde. "Maar daar gaat mijn regering over."

Meerdere Amerikanen worden vastgehouden in Rusland. Bij gesprekken tussen Rusland en de VS in de afgelopen maanden zijn ook de mogelijkheden voor een gevangenenruil besproken.