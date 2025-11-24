Rode Kruis opent giro 7244 om gewapende conflicten in de wereld

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisatie het Rode Kruis opent gironummer 7244 om het "historisch hoge aantal conflicten in de wereld". Er is volgens de hulporganisatie een recordaantal mensen in nood in onder meer Gaza, Soedan en Oekraïne, maar ook Mali, Ethiopië en Syrië.

Volgens het Rode Kruis is in vijftien jaar tijd het aantal gewapende conflicten wereldwijd verdubbeld tot meer dan 130, onder meer door de vele gevechten tussen gewapende groeperingen. "Dat is een van de hoogste aantallen sinds de Tweede Wereldoorlog", aldus de hulporganisatie. "De vraag naar voedsel, water en medische zorg is groter dan ooit." Het Rode Kruis biedt ook onderdak en psychosociale hulp waar nodig.

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, zegt dat miljoenen mensen alles zijn kwijtgeraakt door geweld. "Er is geen uitzicht op een snelle oplossing. Maar in de tussentijd zijn mensen wel afhankelijk van het Rode Kruis voor voedsel, water of medische hulp." Goossens signaleert dat kranten dagelijks over conflicten schrijven, maar dat mensen "murw raken". "De urgentie lijkt te vervagen. Terwijl alleen maar meer mensen wereldwijd hulp nodig hebben."

Volgens het Rode Kruis leeft 71 procent van de mensen op de vlucht in lage- en middeninkomenslanden. In Soedan schat de organisatie dat meer dan 30,4 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. De hulporganisatie opende eind maart hetzelfde gironummer om geld op te halen voor noodhulp in Myanmar.