Het is weer zover: vanaf vandaag, 24 november, werken vrouwen in Nederland de rest van het jaar volgens de symboliek van Equal Pay Day eigenlijk “voor niets”. Dit markeert het moment waarop, door de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het verdiende loon van vrouwen niet meer gelijk oploopt met dat van hun mannelijke collega’s.

Het gaat al decennia over het onacceptabele verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar er gebeurt niks

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Nederlandse vrouwen in 2025 gemiddeld 10,5% minder per uur verdienen dan mannen.

Waar mannen een gemiddeld bruto uurloon van €30,32 hebben, ontvangen vrouwen €27,15 per uur voor vergelijkbaar werk.

Over een heel werkend leven loopt deze kloof op tot gemiddeld ruim €300.000 misgelopen inkomen per vrouw.

Deze verschillen zijn deels te verklaren door het feit dat vrouwen vaker in sectoren werken waar de lonen lager liggen, zoals onderwijs en zorg. Ook werken ze vaker deeltijd vanwege zorgtaken en het zogenaamde ‘moedereffect’. Nobelprijswinnaar Claudia Goldin toonde aan dat met name de combinatie van werk, zorg en flexibiliteit een rem zet op de inkomens van vrouwen.

Het gaat al decennia over het onacceptabele verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar er gebeurt niks

Maar het probleem gaat dieper : een deel van de loonkloof kan niet objectief worden verklaard en heeft te maken met (onbewuste) discriminatie. Zo krijgen mannen bij dezelfde functie en ervaring vaak een hoger startsalaris. Ongelijke beloning voor gelijk werk is in Nederland sinds 1980 wettelijk verboden, maar blijft in de praktijk hardnekkig bestaan.

Vanaf 2027 wordt het verplicht voor werkgevers om transparant te rapporteren over loonverschillen op basis van de nieuwe EU-richtlijn loontransparantie. Werkgevers moeten dan laten zien hoe zij gelijke beloning garanderen en ongerechtvaardigde verschillen corrigeren.