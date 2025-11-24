ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vanaf vandaag werken vrouwen ‘voor niets’: de loonkloof houdt aan

Economie
door Gerard Driehuis
maandag, 24 november 2025 om 6:24
generated-image (64)
Het is weer zover: vanaf vandaag, 24 november, werken vrouwen in Nederland de rest van het jaar volgens de symboliek van Equal Pay Day eigenlijk “voor niets”. Dit markeert het moment waarop, door de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het verdiende loon van vrouwen niet meer gelijk oploopt met dat van hun mannelijke collega’s.
Het gaat al decennia over het onacceptabele verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar er gebeurt niks
Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Nederlandse vrouwen in 2025 gemiddeld 10,5% minder per uur verdienen dan mannen.
Waar mannen een gemiddeld bruto uurloon van €30,32 hebben, ontvangen vrouwen €27,15 per uur voor vergelijkbaar werk.
Over een heel werkend leven loopt deze kloof op tot gemiddeld ruim €300.000 misgelopen inkomen per vrouw.
Deze verschillen zijn deels te verklaren door het feit dat vrouwen vaker in sectoren werken waar de lonen lager liggen, zoals onderwijs en zorg. Ook werken ze vaker deeltijd vanwege zorgtaken en het zogenaamde ‘moedereffect’. Nobelprijswinnaar Claudia Goldin toonde aan dat met name de combinatie van werk, zorg en flexibiliteit een rem zet op de inkomens van vrouwen.
Het gaat al decennia over het onacceptabele verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar er gebeurt niks
Maar het probleem gaat dieper: een deel van de loonkloof kan niet objectief worden verklaard en heeft te maken met (onbewuste) discriminatie. Zo krijgen mannen bij dezelfde functie en ervaring vaak een hoger startsalaris. Ongelijke beloning voor gelijk werk is in Nederland sinds 1980 wettelijk verboden, maar blijft in de praktijk hardnekkig bestaan.
  • Vanaf 2027 wordt het verplicht voor werkgevers om transparant te rapporteren over loonverschillen op basis van de nieuwe EU-richtlijn loontransparantie. Werkgevers moeten dan laten zien hoe zij gelijke beloning garanderen en ongerechtvaardigde verschillen corrigeren.
De loonkloof is niet alleen een cijfer in een tabel: het betekent structurele economische ongelijkheid. Vrouwen lopen jaarlijks miljarden mis—en dat is te merken in pensioenopbouw, financiële zelfstandigheid en carrièrekansen.
0b1f59a7

Lees ook

Vrouwen voelen de financiële pijn van een scheiding veel meerVrouwen voelen de financiële pijn van een scheiding veel meer
Volgens psychologen maken veel vrouwen zich klein door deze 5 zinnen uit te sprekenVolgens psychologen maken veel vrouwen zich klein door deze 5 zinnen uit te spreken
Zzp’ers verhogen tarieven in 2025: genderkloof en grote verschillen tussen sectorenZzp’ers verhogen tarieven in 2025: genderkloof en grote verschillen tussen sectoren
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading