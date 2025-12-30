Rode Kruis waarschuwt voor meer ernstig letsel deze jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het afsteken van legaal en illegaal vuurwerk de komende jaarwisseling. Naar verwachting wordt er rond oud en nieuw meer dan ooit geknald. "Daarmee gaat het risico op ernstige verwondingen omhoog", stelt de organisatie.

"De hulpdiensten staan straks opnieuw voor een zware taak en dat komt vaak door illegaal vuurwerk. Denk aan grote bloedingen en ernstige brandwonden. Daarom moeten mensen goed uitkijken", aldus Cees van Romburgh, EHBO-expert bij de hulporganisatie.

Snel handelen is volgens Van Romburgh het allerbelangrijkste. "Bij elk incident schat je in hoe ernstig het is en bel je 112 of de huisarts. Daarna verzorg je het slachtoffer. Luister ook naar de centralist aan de andere kant van de lijn, die je vertelt wat je moet doen en je erdoorheen loodst."

Laatste keer

Dit jaar mogen Nederlanders voor het laatst legaal vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw. Het Rode Kruis adviseert mensen die eerste hulp toedienen de EHBO-app te installeren. Daarin staan de behandelmethoden voor de meest voorkomende letsels door vuurwerk.

Van Romburgh denkt niet dat er volgend jaar geen vuurwerkslachtoffers meer zijn. "We zien al jaren zoveel meer verwondingen door illegaal vuurwerk. Daarop moeten we voorbereid blijven. Eerste hulp redt namelijk levens."