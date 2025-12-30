ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

George Clooney is nu Fransman

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 30 december 2025 om 6:05
03e9c209a5287f54b9fb8afb90c62dae,db0b5de2
Clooney koestert al lange tijd warme gevoelens voor Frankrijk. Hij brengt een groot deel van het jaar door op zijn boerderij in de Provence, te midden van wijngaarden en olijfgaarden. Nu is het officieel: de familie Clooney heeft Franse paspoorten. Dit werd afgelopen weekend bekendgemaakt in een document dat in de Franse statscourant werd gepubliceerd.
Clooney en zijn vrouw Amal, een mensenrechtenadvocate, bezoeken Frankrijk al jaren regelmatig . Begin december sprak de acteur openlijk over zijn bijzondere band met het land: "Ik hou van de Franse cultuur, de taal, ook al spreek ik die na 400 dagen les nog steeds niet zo goed", vertelde de Oscarwinnaar aan radiostation RTL. Volgens Trump is Clooney "een tweederangs filmster"
In 2021 kocht het stel, dat in 2014 trouwde, een voormalige wijngaard in Brignoles in Zuid-Frankrijk. Voor Clooney , die zelf op het platteland is opgegroeid, is het een plek om tot rust te komen. Er zijn geen paparazzi voor de school van zijn kinderen. "Dat is het allerbelangrijkste voor ons", zei hij in een interview. Clooney heeft eerder al enthousiast verteld hoe zijn kinderen minder tijd achter hun iPads doorbrengen en in plaats daarvan buiten spelen, tractoren besturen en praktische vaardigheden leren – bewust ver weg van Los Angeles.
Hoewel het gezin er maar een deel van het jaar verblijft, is het landgoed bijzonder voor hen: het is de plek "waar we het gelukkigst zijn", aldus Clooney. Het landgoed biedt alles wat men zich kan wensen: een zwembad, een tennisbaan, 25 hectare wijngaarden en zo'n 1200 olijfbomen.
Niet alleen Clooney voelt zich aangetrokken tot Frankrijk. Ook de Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch (72) (Stranger Than Paradise, Down by Law, Dead Man, Ghost Dog: The Way of the Samurai, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive en Paterson) is van plan zich daar terug te trekken. "Ik wil een plek waar ik aan de Verenigde Staten kan ontsnappen," vertelde hij aan de Franse radiozender France Inter.

Lees ook

Donald Trump noemt George Clooney 'een tweederangs filmster'Donald Trump noemt George Clooney 'een tweederangs filmster'
Clooney zegt te stoppen met politiek als Trump dat ook doetClooney zegt te stoppen met politiek als Trump dat ook doet
Clooney doet beklag bij Witte Huis over kritiek op ICC-aanklagerClooney doet beklag bij Witte Huis over kritiek op ICC-aanklager
George Clooney over aanzoek Amal: het was een rampGeorge Clooney over aanzoek Amal: het was een ramp
loading

POPULAIR NIEUWS

7608378 l normal none

14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos

ANP-324793733

Waarom eten krokodillen geen capibara's?

231484024_l

"Ik ben psychiater en dit is het eerste wat me aan u opvalt."

image

Waar wordt het meeste koffie gedronken?

12390483_m

Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

43652179_m

Waarom rode wijn niet zo gezond is als jarenlang is beweerd

Loading