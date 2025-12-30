George Clooney is nu Fransman

Clooney koestert al lange tijd warme gevoelens voor Frankrijk
. Hij brengt een groot deel van het jaar door op zijn boerderij in de Provence, te midden van wijngaarden en olijfgaarden. Nu is het officieel: de familie Clooney heeft Franse paspoorten. Dit werd afgelopen weekend bekendgemaakt in een document dat in de Franse statscourant
werd gepubliceerd.
Clooney en zijn vrouw Amal
, een mensenrechtenadvocate,
bezoeken Frankrijk al jaren regelmatig . Begin december sprak de acteur openlijk over zijn bijzondere band met het land: "Ik hou van de Franse cultuur, de taal, ook al spreek ik die na 400 dagen les nog steeds niet zo goed", vertelde de Oscarwinnaar aan radiostation RTL. Volgens Trump i
s Clooney "een tweederangs filmster"
In 2021 kocht het stel, dat in 2014 trouwde, een voormalige wijngaard in Brignoles in Zuid-Frankrijk. Voor Clooney , die zelf op het platteland is opgegroeid, is het een plek om tot rust te komen. Er zijn geen paparazzi voor de school van zijn kinderen. "Dat is het allerbelangrijkste voor ons", zei hij in een interview. Clooney heeft eerder al enthousiast verteld hoe zijn kinderen minder tijd achter hun iPads doorbrengen en in plaats daarvan buiten spelen, tractoren besturen en praktische vaardigheden leren – bewust ver weg van Los Angeles.
Hoewel het gezin er maar een deel van het jaar verblijft, is het landgoed bijzonder voor hen: het is de plek "waar we het gelukkigst zijn", aldus Clooney. Het landgoed biedt alles wat men zich kan wensen: een zwembad, een tennisbaan, 25 hectare wijngaarden en zo'n 1200 olijfbomen.
Niet alleen Clooney voelt zich aangetrokken tot Frankrijk. Ook de Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch
(72) (Stranger Than Paradise, Down by Law, Dead Man, Ghost Dog: The Way of the Samurai, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive en Paterson) is van plan zich daar terug te trekken. "Ik wil een plek waar ik aan de Verenigde Staten kan ontsnappen," vertelde hij aan de Franse radiozender France Inter.