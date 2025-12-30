George Clooney is nu Fransman

Clooney koestert al lange tijd warme gevoelens voor Frankrijk . Hij brengt een groot deel van het jaar door op zijn boerderij in de Provence, te midden van wijngaarden en olijfgaarden. Nu is het officieel: de familie Clooney heeft Franse paspoorten. Dit werd afgelopen weekend bekendgemaakt in een document dat in de Franse statscourant werd gepubliceerd.

In 2021 kocht het stel, dat in 2014 trouwde, een voormalige wijngaard in Brignoles in Zuid-Frankrijk. Voor Clooney , die zelf op het platteland is opgegroeid, is het een plek om tot rust te komen. Er zijn geen paparazzi voor de school van zijn kinderen. "Dat is het allerbelangrijkste voor ons", zei hij in een interview. Clooney heeft eerder al enthousiast verteld hoe zijn kinderen minder tijd achter hun iPads doorbrengen en in plaats daarvan buiten spelen, tractoren besturen en praktische vaardigheden leren – bewust ver weg van Los Angeles.

Hoewel het gezin er maar een deel van het jaar verblijft, is het landgoed bijzonder voor hen: het is de plek "waar we het gelukkigst zijn", aldus Clooney. Het landgoed biedt alles wat men zich kan wensen: een zwembad, een tennisbaan, 25 hectare wijngaarden en zo'n 1200 olijfbomen.