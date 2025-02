Roemenië arresteert Italiaan voor miljoenenfraude met EU-geld

BOEKAREST (ANP) - De Roemeense politie heeft een Italiaan opgepakt die ervan wordt verdacht een criminele organisatie te leiden die de Europese Unie voor ruim 100 miljoen euro heeft opgelicht. De man werd vorige week op het vliegveld van Boekarest aangehouden, meldt het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), dat onderzoek deed naar de organisatie. Twee andere verdachten zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

De organisatie nam met twee Italiaanse bedrijven en Roemeense partners deel aan overheidsaanbestedingen om met Europees geld in Roemenië waterleidingen en rioleringen aan te leggen of te verbeteren. De Italianen vervalsten financiële documenten en contracten. In totaal schreven ze in op achttien aanbestedingen, met een waarde van 240 miljoen euro, waarvan ze er acht binnenhaalden. De Roemeense bedrijven voerden vervolgens alleen het werk uit, aldus EPPO.

Een van de Italiaanse bedrijven was eerder in Italië uitgesloten van deelname aan overheidsaanbestedingen vanwege banden met de maffia.