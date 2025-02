Israëlische delegatie keert terug na onderhandelingen in Qatar

TEL AVIV (ANP/RTR) - Een Israëlische delegatie keert weer terug naar Israël na een kort bezoek aan Qatar voor onderhandelingen over de volgende fase van het bestand met Hamas. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu heeft dat bekendgemaakt, maar deelde geen details.

De delegatie arriveerde zondag in de Qatarese hoofdstad Doha. De nieuwssite Times of Israel schrijft dat het Israëlische veiligheidskabinet dinsdag overlegt over de stand van de onderhandelingen voor de tweede fase. Het is niet bekend hoe ver de onderhandelingen zijn, terwijl de tijd langzaam begint te dringen. In de eerste fase, die nog drie weken duurt, moet de tweede fase worden uitgewerkt.

Het akkoord trad 19 januari in werking. De eerste fase van zes weken bestaat uit onder meer een wapenstilstand en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. Fase twee en drie moeten onder meer gaan over de volledige terugtrekking van het Israëlische leger en de wederopbouw van Gaza. Het huidige bestand kwam na lange onderhandelingen tot stand met hulp van bemiddelaars Qatar, Egypte en de Verenigde Staten.