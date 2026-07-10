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Rotterdam relatief rustig na wedstrijd Marokko, vijf aanhoudingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 10:03
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ROTTERDAM (ANP) - Na de verloren kwartfinale van Marokko is het in Rotterdam relatief rustig gebleven, zegt de politie. Vijf mensen werden aangehouden voor het overtreden van de algemene plaatselijke verordening (APV).
Wat zij precies hebben gedaan, weet een woordvoerster van de politie niet. "Het kan verstoring van de openbare orde zijn, maar ook dingen zoals wildplassen of geluidsoverlast vallen onder de APV." Iedereen is weer vrijgelaten.
Verder gingen veel mensen rustig op huis aan toen de scheidsrechter de wedstrijd affloot. Daarna hebben er geen "grote incidenten" plaatsgevonden, meldt de politie. De ME werd kort ingezet om mensen van het Middenlandplein te krijgen. Die vormden alleen een linie en hebben volgens de woordvoerster geen geweld gebruikt.
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