Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

Veel iPhone-gebruikers hebben geen idee dat de achterkant van hun toestel kan dienen als extra bedieningspaneel. Dankzij ingebouwde bewegingssensoren herkent de iPhone tikbewegingen op de behuizing, waardoor je met een simpele aanraking snel een favoriete functie kunt starten.

Daardoor hoef je minder vaak over het scherm te vegen of de zijknoppen te gebruiken. Vooral wanneer je je telefoon met één hand vasthoudt, kan dat een stuk prettiger werken.

Zo schakel je de functie in

De instelling is eenvoudig te vinden. Open Instellingen, ga naar Toegankelijkheid en kies vervolgens Aanraken. Scrol helemaal naar beneden totdat je Tik op achterkant ziet. Hier kun je twee verschillende tikgebaren instellen.

Bij Dubbel tikken kun je bijvoorbeeld kiezen voor een veelgebruikte functie, zoals het openen van de camera, het inschakelen van de zaklamp of het starten van een Opdracht.

Voor Drie keer tikken kiezen veel gebruikers voor het maken van een schermafbeelding. Daarmee hoef je niet langer meerdere fysieke knoppen tegelijk in te drukken om een screenshot vast te leggen.

Zodra je de instellingen hebt opgeslagen, werkt de functie direct. Ook met de meeste beschermhoesjes blijft de iPhone de tikken probleemloos herkennen.

Slim ontworpen om vergissingen te voorkomen

Misschien vraag je je af of de functie niet voortdurend per ongeluk wordt geactiveerd. Daar heeft Apple rekening mee gehouden. De software onderscheidt bewust uitgevoerde tikken van normale bewegingen, waardoor een iPhone die in je zak zit of op tafel ligt meestal geen ongewenste acties uitvoert.

Merk je toch dat een dubbele tik soms onbedoeld wordt geregistreerd, dan kun je die eenvoudig uitschakelen en alleen de drievoudige tik gebruiken. Dat maakt de bediening vaak nog betrouwbaarder.

Met een kleine aanpassing in de instellingen voeg je in minder dan een minuut een extra manier van bedienen toe. Het is een handige functie die veel iPhone-gebruikers jarenlang over het hoofd zien, maar die het dagelijks gebruik net een stukje makkelijker maakt.