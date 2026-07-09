ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 09 juli 2026 om 12:04
shutterstock_2495063787
Waar zit je het beste in het vliegtuig: voorin, boven de vleugel of toch achterin? Het lijkt een detail bij het boeken van je ticket, maar voor wie bang is, met een baby reist of gewoon rustig wil zitten, kan de stoelkeuze het verschil maken. In De Telegraaf vertellen KLM‑stewardessen over fabels en feiten rond turbulentie, kou en veiligheid aan boord.
Aan de voorkant van de cabine zijn stoelen vaak als eerste uitverkocht. Niet alleen vanwege de extra beenruimte, maar ook omdat je na landing als eerste van boord bent en meestal eerder eten en drinken krijgt. Voorin hoor je bovendien de motoren minder en voelt de vlucht rustiger, omdat je verder van het beweeglijke staartstuk zit. Wie vooral zo min mogelijk turbulentie wil ervaren, lijkt hier dus aan het goede adres.
Over “koude plekken” in het vliegtuig doen veel verhalen de ronde. De stoelen bij de nooduitgang zouden het kilst zijn, maar volgens een KLM‑stewardess is dat een fabel. Raamplaatsen zijn eerder frisser, doordat daar lucht uit de airco naar beneden waait. Het cabineklimaat wordt centraal geregeld; een paar graden verschil kan al als vrieskist aanvoelen, maar heeft niets met een specifieke rij te maken.
Reizigers met baby’s kunnen bij intercontinentale vluchten een bassinet, een klein wiegje, reserveren op speciaal aangewezen stoelen met extra beenruimte voorin. Die plekken zijn zeer gewild, zowel bij jonge ouders als bij lange passagiers, en dus snel weg. Wie juist niet naast baby’s wil zitten, doet er goed aan deze rijen te vermijden. Een extra ticket voor de baby mag alleen worden gebruikt op een raamplaats, omdat een kinderzitje niet aan het gangpad is toegestaan.
Interessant is het spanningsveld tussen comfort en veiligheid. Crashdata die door media als TIME zijn samengevat op basis van onderzoeken van onder meer de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), laten zien dat passagiers achterin – vooral op middenstoelen – iets hogere overlevingskansen hebben dan voorin. Tegelijk wijzen piloten en cabin crew erop dat turbulentie juist achterin sterker wordt ervaren en dat een plek rond de vleugel en voorin rustiger is.

Lees ook

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuigDit zijn de slechtste buren in een vliegtuig
Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuigWat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig
Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 575301556

Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is

Scherm­afbeelding 2026-07-08 om 16.33.32

De “gezondste man ter wereld” blijkt ongeneeslijk ziek

ANP-404862727

70.000 ouderen op de wachtlijst, 500 plekken beschikbaar: waarom het Knarrenhof-model stokt ondanks miljoenensubsidies

188070111_m

Nieuw onderzoek: dit simpele dagelijkse ritueel kan je humeur dagenlang verbeteren

116392054_m

Kabinet investeert bijna half miljard in seniorenwoningen, maar banken maken verhuizen juist lastiger

images

Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Loading