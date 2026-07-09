Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

Waar zit je het beste in het vliegtuig : voorin, boven de vleugel of toch achterin? Het lijkt een detail bij het boeken van je ticket, maar voor wie bang is, met een baby reist of gewoon rustig wil zitten, kan de stoelkeuze het verschil maken. In De Telegraaf vertellen KLM‑stewardessen over fabels en feiten rond turbulentie, kou en veiligheid aan boord.

Aan de voorkant van de cabine zijn stoelen vaak als eerste uitverkocht. Niet alleen vanwege de extra beenruimte, maar ook omdat je na landing als eerste van boord bent en meestal eerder eten en drinken krijgt. Voorin hoor je bovendien de motoren minder en voelt de vlucht rustiger, omdat je verder van het beweeglijke staartstuk zit. Wie vooral zo min mogelijk turbulentie wil ervaren, lijkt hier dus aan het goede adres.

Over “koude plekken” in het vliegtuig doen veel verhalen de ronde. De stoelen bij de nooduitgang zouden het kilst zijn, maar volgens een KLM‑stewardess is dat een fabel. Raamplaatsen zijn eerder frisser, doordat daar lucht uit de airco naar beneden waait. Het cabineklimaat wordt centraal geregeld; een paar graden verschil kan al als vrieskist aanvoelen, maar heeft niets met een specifieke rij te maken.

Reizigers met baby’s kunnen bij intercontinentale vluchten een bassinet, een klein wiegje, reserveren op speciaal aangewezen stoelen met extra beenruimte voorin. Die plekken zijn zeer gewild, zowel bij jonge ouders als bij lange passagiers, en dus snel weg. Wie juist niet naast baby’s wil zitten, doet er goed aan deze rijen te vermijden. Een extra ticket voor de baby mag alleen worden gebruikt op een raamplaats, omdat een kinderzitje niet aan het gangpad is toegestaan.

Interessant is het spanningsveld tussen comfort en veiligheid. Crashdata die door media als TIME zijn samengevat op basis van onderzoeken van onder meer de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), laten zien dat passagiers achterin – vooral op middenstoelen – iets hogere overlevingskansen hebben dan voorin. Tegelijk wijzen piloten en cabin crew erop dat turbulentie juist achterin sterker wordt ervaren en dat een plek rond de vleugel en voorin rustiger is.