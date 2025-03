Rover blij dat NS ondergrens voor stiptheid treinen haalde

AMERSFOORT (ANP) - Reizigersorganisatie Rover is blij dat de NS vorig jaar de ondergrens voor de stiptheid van treinen heeft gehaald. Volgens directeur Freek Bos was dat eerder in het jaar nog niet de verwachting.

De NS meldde woensdag dat de stiptheidseis van de overheid in 2024 is behaald. Aan de zogenoemde bodemwaarde voor het op tijd aankomen van treinreizigers werd inderdaad voldaan, maar een hogere eis werd juist niet gehaald. Dat had volgens Bos wel echt gemoeten.

Toch is hij ook optimistisch. Eerder was volgens hem zelfs onduidelijk of de bodemwaarde gehaald zou worden. Aan het begin van 2024 waren de percentages reizigers die op tijd aankwamen namelijk lager dan in dezelfde periodes de jaren daarvoor. Uiteindelijk wist de NS de ondergrens toch te halen. Bos hoopt dat de organisatie "die lijn doorzet".

Het percentage reizigers dat op tijd aankwam, was vorig jaar lager dan in 2023. Het gaat om een verschil van 0,3 procentpunt, maar dat zijn volgens Bos alsnog veel reizigers op jaarbasis. "Dat wil je natuurlijk niet."