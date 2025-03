Merz en Scholz overleggen in aanloop naar speciale EU-top

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft in aanloop naar de speciale EU-top op donderdag anderhalf uur gesproken met zijn verwachte opvolger, CDU-topman Friedrich Merz. De woordvoerder van Scholz zegt dat het overleg was bedoeld om standpunten af te stemmen. Ook andere topfiguren uit de partijen van de twee politici schoven aan.

De EU komt donderdag bijeen om te overleggen over Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa. Scholz, wiens partij bij parlementsverkiezingen ruim onder het CDU eindigde, vertegenwoordigt Duitsland. Er was eerder gespeculeerd dat hij mogelijk samen met Merz naar de top zou gaan, maar dat werd onlangs al tegengesproken door de Duitse regering. Een woordvoerder zei dat Merz zo'n "stage" niet nodig heeft en dat het erg onpraktisch zou zijn als alle Europese leiders hun opvolgers zouden meenemen.