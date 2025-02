Rubio: Oekraïne en Europa moeten bij echte onderhandelingen zijn

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio vindt het essentieel dat zowel Oekraïne als de Europeanen bij daadwerkelijke vredesonderhandelingen met Rusland worden betrokken. Rubio reist zondag naar Saudi-Arabië voor gesprekken met een Russische delegatie over een route naar vrede. Aan die gesprekken nemen Oekraïne en Europese landen niet deel.

"Als er echte onderhandelingen zijn - daar zijn we nog niet -, maar als die er komen, dan moet Oekraïne betrokken worden omdat het binnengevallen is", zei Rubio tegen de Amerikaanse zender CBS. "En de Europeanen moeten betrokken worden omdat ook zij sancties hebben opgelegd aan Rusland, en omdat zij aan de oorlogsinspanningen hebben bijgedragen."

Rubio is momenteel in Israël. Hij reist van daaruit door naar Saudi-Arabië waar hij samen met de nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en speciaal gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff Russische vertegenwoordigers ontmoet. Rubio zei niet wie in de Russische delegatie zit en wanneer het treffen precies plaatsvindt.

Veiligheidsgaranties

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat hij geen vredesoplossing zal aanvaarden waaraan Kyiv niet heeft meegewerkt. Hij eiste ook veiligheidsgaranties van Washington. Zonder die garanties zouden ook de kansen slinken op een economisch pact met de VS, waarbij het onder meer gaat om de toegang tot de zeldzame grondstoffen van Oekraïne.

Maandag vindt in Parijs topoverleg plaats tussen Europese landen en onder anderen NAVO-chef Mark Rutte over de Europese veiligheid en Oekraïne.