Films Conclave en The Brutalist winnen meeste BAFTA's

LONDEN (ANP) - Conclave en The Brutalist hebben zondagavond de meeste prijzen gewonnen tijdens de 78e uitreiking van de BAFTA Film Awards, de belangrijkste Britse filmprijzen. De films wonnen in de Royal Festival Hall in Londen elk vier beeldjes.

Conclave, een film over het kiezen van een nieuwe paus, was al de grootste kanshebber met twaalf nominaties en won met de award voor beste film ook de belangrijkste prijs van de avond. Daarnaast kregen de makers de prijzen voor beste Britse film, beste bewerkte scenario en beste montage.

The Brutalist, over een Joodse architect die de Holocaust heeft overleefd, kreeg awards in de categorieën regie (Brady Corbet), beste acteur (Adrien Brody), beste cinematografie en beste muziek. Actrice Mikey Madison won een BAFTA voor haar rol in Anora en de prijzen voor beste bijrollen gingen naar Kieran Culkin in A Real Pain en Zoë Saldaña in Emilia Pérez.

Nederlandse winst

Er was ook Nederlands succes in de categorie beste korte animatiefilm. Wander to Wonder van de Nederlandse regisseur Nina Gantz werd met een BAFTA bekroond.

De BAFTA's gelden jaarlijks als belangrijke graadmeter voor de Oscars, die begin maart worden verdeeld. Wander to Wonder is ook genomineerd voor een Oscar.