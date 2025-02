Nederlandse Nina Gantz wint BAFTA met korte animatiefilm

De animatiefilm Wander to Wonder van de Nederlandse regisseur Nina Gantz is zondag bekroond met een BAFTA Award. De film, die ook in de race is voor een Oscar, won tijdens de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen in de categorie beste korte animatie.

Wander to Wonder, een stopmotionfilm, gaat over drie sterren uit een kindertelevisieserie uit de jaren tachtig die alleen achterblijven in de studio nadat de maker van de show is overleden. Terwijl de drie vechten tegen honger en verdriet, ploeteren ze door en maken ze steeds vreemdere afleveringen voor hun fans.

De film ging in wereldpremière in Venetië en won al diverse prijzen waaronder een Gouden Kalf en een British Independent Film Award.

Begin maart is Wander to Wonder een van de kanshebbers voor een Oscar, eveneens in de categorie beste korte animatiefilm.