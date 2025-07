Rubio ontmoet voor het eerst Chinese ambtgenoot Wang

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft voor het eerst zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi ontmoet. De ministers spraken elkaar op de ASEAN-top in Maleisië.

De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder spanning door de handelsoorlog die president Donald Trump heeft ontketend. Die gaat niet alleen over de handel tussen de twee landen zelf, maar ook over overeenkomsten met andere landen. Washington en Beijing waarschuwden afgelopen week allebei dat landen geen zaken moeten doen met de ander.

China en de VS zijn geen lid van de ASEAN, het verband van Zuidoost-Aziatische landen, maar proberen wel hun invloed in het gebied te vergroten. Amerikaanse functionarissen zeiden voor Rubio's reis naar Kuala Lumpur dat hij met het bezoek wil laten zien dat de regio een prioriteit is voor de Amerikanen.

Rubio staat in de VS bekend als een havik, iemand die pleit voor een harde opstelling tegenover China.