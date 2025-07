Van Hijum lijkt het 'logisch' als Soepboer NSC-fractie verlaat

DEN HAAG (ANP) - NSC-vicepremier Eddy van Hijum "keek wel even op" toen hij hoorde dat partijgenoot Aant Jelle Soepboer lijsttrekker wordt van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Of Soepboer tot de verkiezingen in de NSC-fractie kan blijven, wordt nog besproken met het partijbestuur. Maar het lijkt Van Hijum "logisch" als hij zelf opstapt.

Of hij dan wel in het parlement blijft, is aan Soepboer zelf. "Hij is gekozen Kamerlid en heeft recht op die zetel. Daar moet hij zelf een keuze in maken", aldus Van Hijum voor aanvang van de ministerraad. Maar: "als je je afsplitst van een partij, zou ik het wel consequent vinden om daar conclusies aan te verbinden."

Soepboer had al aangegeven dat hij niet meer door wilde bij NSC. Dat voedde meteen al speculaties dat hij zou terugkeren naar de FNP, waarvoor hij eerder al wethouder was. De regionale partij zinspeelde al langer op deelname aan de landelijke verkiezingen. Donderdag werd bekend dat Soepboer inderdaad het beoogde boegbeeld is.