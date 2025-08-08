Ruim 9000 meldingen bij Discriminatie.nl over post Wilders

DEN HAAG (ANP) - Het landelijke meldpunt Discriminatie.nl heeft inmiddels ruim 9000 meldingen gekregen over een post van PVV-leider Geert Wilders van eerder deze week, zegt een woordvoerster. Dat is het hoogste aantal meldingen over één incident sinds de lancering van het landelijke meldpunt begin 2024.

Donderdag liet het meldpunt weten dat er tot dan toe ruim 2500 meldingen over de post binnen waren gekomen. Het bericht waar mensen over rapporteren bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen en daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en een hoofddoek en daaronder de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: "Aan U de keuze op 29/10", verwijzend naar de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Mensen die een melding doen bij Discriminatie.nl zien in de afbeelding een "zorgwekkende gelijkenis" met de antisemitische nazibeeldtaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, aldus het meldpunt. Verder laten melders weten dat ze de afbeelding ervaren als discriminatie op grond van afkomst, godsdienst en ook geslacht en leeftijd. De afbeelding is volgens melders onder meer polariserend, haatdragend en racistisch.

'Duidelijk signaal uit samenleving'

Het meldpunt zelf veroordeelt de actie van Wilders ook "sterk" en noemt het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving". Maandag bepaalt het meldpunt of er aangifte wordt gedaan. Mensen kunnen anoniem melding doen bij Discriminatie.nl. Volgens een woordvoerster kunnen dezelfde mensen meerdere meldingen hebben gedaan.

Het Openbaar Ministerie liet vrijdag weten dat er nog geen aangiften over de afbeeldingen in behandeling zijn.