Reuters: India pauzeert aankoop wapens uit VS na tariefsverhoging

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 14:02
anp080825115 1
NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase regering heeft plannen voor de aankoop van Amerikaans defensiematerieel opgeschort, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De stap volgt op een forse verhoging van de importheffingen voor India door de Amerikaanse president Donald Trump.
De Indiase minister van Defensie Rajnath Singh zou ergens in de komende weken naar de Verenigde Staten afreizen om enkele aankopen van militair materieel aan te kondigen. Twee Indiase functionarissen zeggen tegen Reuters dat die reis is geannuleerd.
Trump legde Indiase goederen deze week nog eens een importheffing van 25 procent op, waardoor de totale belasting op 50 procent uitkomt. Hij deed dit uit onvrede over de Indiase aankopen van Russische olie, terwijl veel westerse landen olie uit het land weren als vergelding voor de aanval van Rusland op Oekraïne. Volgens Reuters zijn onder andere gesprekken over Amerikaanse gevechtsvoertuigen en antitankwapens gepauzeerd na die tariefsverhoging.
