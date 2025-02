Ruimere openingstijden voor Groningen Airport Eelde

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil Groningen Airport Eelde ruimere openingstijden toestaan. Dat staat in het ontwerp-luchthavenbesluit waarover minister Barry Madlener (Infrastructuur) de Tweede Kamer donderdag heeft geïnformeerd.

De luchthaven mag, zodra het besluit definitief wordt, 's avonds een uur langer openblijven. In een later stadium mag het vliegverkeer 's morgens ook een halfuur eerder beginnen. Dat is ook afhankelijk van voldoende capaciteit bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

De langere openingstijden moeten Groningen Airport Eelde aantrekkelijker maken voor luchtvaartmaatschappijen. Op termijn ontstaat ruimte voor ongeveer 150 extra vluchten per jaar. Dat komt de financiële positie van de luchthaven, die volgens het kabinet een belangrijke regionale functie vervult, ten goede.

Bij het voorgenomen besluit is volgens Madlener "nadrukkelijk" rekening gehouden met de omgeving. Het vliegveld blijft nu al ruimschoots binnen de afgesproken geluidsnormen, en dat blijft zo. Ook worden maatregelen genomen om luchtverontreiniging tegen te gaan.