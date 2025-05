Rusland beperkt mobiel internet voor militaire parade in Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland beperkt het mobiele internet in aanloop naar de Dag van de Overwinning vrijdag. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov is die actie nodig om de veiligheid van de militaire parade in Moskou te garanderen.

"Onze militaire en geheime diensten nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de viering van de Grote Overwinning kan plaatsvinden op een kalme, stabiele en vreedzame manier", zei Peskov. Dat zou nodig zijn vanwege de "slechte buurt" waar Rusland zich in bevindt, een verwijzing naar buurland Oekraïne.

Vrijdag komen tientallen staatshoofden naar Moskou voor de parade, onder wie de Chinese leider Xi Jinping. President Vladimir Poetin heeft voor de dagen daaromheen een eenzijdig staakt-het-vuren aangekondigd en hoopte dat Oekraïne zich daar ook aan zal houden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde al snel dat hij niet wilde meewerken aan Poetins "toneelstuk". Hij stelde een onmiddellijk bestand voor dertig dagen voor.