Rusland: berichtendiensten getroffen door cyberaanval

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Berichtendiensten WhatsApp en Telegram zijn woensdag in Rusland getroffen door een grote storing. Dat meldt mediatoezichthouder Roskomnadzor, die spreekt over een cyberaanval. Die kon volgens de waakhond binnen een uur worden afgeslagen.

Het gaat volgens Roskomnadzor om een zogenoemde DDoS-aanval op telecomproviders. Dat geldt als een vrij simpele cyberaanval waarbij enorm veel verkeer naar een server wordt gestuurd. Die kan daardoor overbelast raken. De mediawaakhond zegt niet welke partij de aanval uitgevoerd zou hebben. De problemen zouden inmiddels verholpen zijn.

De berichtendiensten worden in Rusland veel gebruikt. Rond 14.00 uur plaatselijke tijd in Moskou kwamen online veel meldingen binnen van gebruikers met verbindingsproblemen. Enkele weken geleden kregen Russische internetgebruikers ook al te maken met problemen bij het gebruik van videowebsite YouTube. Toen schreef de onafhankelijke nieuwssite Meduza dat de Russische autoriteiten daar zelf de hand in hadden.

Rusland heeft in 2022 het moederbedrijf van WhatsApp, Meta, al bestempeld als extremistische organisatie. De autoriteiten blokkeerden de toegang tot websites als Facebook en Instagram.