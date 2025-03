Rusland veroordeelt Israëlische aanvallen in Gazastrook

MOSKOU (ANP) - Rusland heeft de Israëlische aanvallen in de Gazastrook veroordeeld. "Moskou betreurt ten zeerste dat Israël zijn militaire operatie in de Gazastrook heeft hervat", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Rusland veroordeelt ten zeerste alle acties die leiden tot burgerslachtoffers en de vernietiging van maatschappelijke infrastructuur."

De bombardementen hebben volgens autoriteiten in de Gazastrook aan honderden mensen het leven gekost. Eerder reageerde ook het Kremlin bezorgd. "Vooral zorgwekkend zijn natuurlijk de berichten over grote aantallen burgerslachtoffers", aldus woordvoerder Dmitri Peskov. Die sprak over een verslechtering van de situatie in Gaza en een "nieuwe spiraal van escalatie".