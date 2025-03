Rechtbank verlengt tbs van man die Sybine Jansons doodde

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de tbs-maatregel van Martin C., de man die in 1999 de 13-jarige Sybine Jansons doodde, opnieuw met twee jaar verlengd. De 63-jarige C. wordt sinds 2007 in het kader van de tbs behandeld. Het Openbaar Ministerie had de verlenging van twee jaar gevraagd.

Sybine Jansons verdween op 19 januari 1999 in de buurt van haar woonplaats Maarn in de provincie Utrecht. Haar lichaam werd ruim een maand later teruggevonden in een vaart bij Breukelen. C. kwam in beeld als verdachte nadat hij was opgepakt voor twee gewelddadige verkrachtingen, gepleegd in de zomer van dat jaar. Hij was al eerder veroordeeld voor ernstige zedendelicten. Hij kreeg voor de doodslag op de tiener en voor de verkrachtingen achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank stelt vast, op basis van deskundigenrapportage, dat duidelijk is geworden dat er "ondanks alle behandelpogingen" niet genoeg verandert in het gedrag van C. De man zit op een afdeling voor uitbehandelde tbs'ers en daar moet hij volgens de rechtbank ook blijven.

Er zijn betrekkelijk recent aanwijzingen geweest dat C. uit de kliniek wilde ontsnappen en er is een incident geweest met een jonge vrouwelijke medewerker van de kliniek. Ook dit heeft de rechtbank meegewogen in haar oordeel.