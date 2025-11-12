Rusland zegt weer klaar te zijn voor gesprekken met Oekraïne

ISTANBUL (ANP/RTR) - Rusland zegt bereid te zijn de gesprekken met Oekraïne in Istanbul te hervatten. Er is geen direct contact geweest tussen beide partijen sinds afgelopen zomer. Toen kwamen Russische en Oekraïense delegaties drie keer bij elkaar in Turkije om te praten over een pad richting een staakt-het-vuren, maar een doorbraak bleef uit.

Oekraïne heeft nog niet gezegd of het ook openstaat voor nieuwe onderhandelingen.

Tijdens de vorige gesprekken konden Rusland en Oekraïne nog geen overeenstemming bereiken over hoe een staakt-het-vuren eruit zou moeten zien. Wel werden afspraken gemaakt om grootschalig gevangenen en lichamen van gesneuvelden uit te ruilen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reisde in mei zelf ook naar Istanbul en nodigde zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin uit om dat ook te doen, maar die weigerde en stuurde een lagere delegatie.