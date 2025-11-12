Djokovic denkt dat dopingschorsing Sinner blijft achtervolgen

LONDEN (ANP/RTR) - Novak Djokovic vindt de korte duur en timing van de schorsing van Jannik Sinner na een dopingovertreding vreemd en denkt dat de zaak de carrière van de Italiaanse viervoudig grandslamkampioen zal overschaduwen.

Sinner kreeg een schorsing van drie maanden voor een positieve test op de verboden stof clostebol. Hij verklaarde dat het verboden middel in zijn lichaam was beland door toedoen van zijn masseur. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) ging aanvankelijk akkoord met die uitleg, maar dopingautoriteit WADA ging in beroep, waarop de Italiaan een schikking trof.

Djokovic zei in een YouTube-interview met Piers Morgan dat hij gelooft dat Sinner niet opzettelijk heeft gehandeld. De 38-jarige Serviër wees er echter op dat het verschil in behandeling van Sinner en een minder bekende atleet aan de Italiaan zal blijven plakken, net zoals de uitzetting van Djokovic zelf uit Australië, omdat hij een coronavaccinatie weigerde, aan hem verbonden blijft.