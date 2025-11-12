Rusland mag geen ambassade bouwen naast Australisch parlement

CANBERRA (ANP/RTR) - Rusland mag geen ambassade bouwen bij het Australische parlement. Dat is de uitkomst van een juridische strijd voor het hoogste Australische gerechtshof. De Australische autoriteiten vinden de aanwezigheid van een Russische diplomatieke post op de plek te risicovol.

Moskou beschikt al over een ambassade in Canberra, maar wil een nieuwe bouwen op enkele honderden meters van het parlement. Daar kreeg het aanvankelijk toestemming voor, maar Australië kwam in 2023 alsnog met nieuwe wetgeving om de komst van de diplomatieke post te blokkeren.

Premier Anthony Albanese legde destijds uit dat er veiligheidsadvies was ontvangen "over het risico van een nieuwe Russische aanwezigheid zo dicht bij het parlementsgebouw". Rusland besloot dat aan te vechten voor de High Court, maar dat bleek tevergeefs. Het land heeft volgens het hof wel recht op compensatie.