ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland mag geen ambassade bouwen naast Australisch parlement

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 10:28
anp121125098 1
CANBERRA (ANP/RTR) - Rusland mag geen ambassade bouwen bij het Australische parlement. Dat is de uitkomst van een juridische strijd voor het hoogste Australische gerechtshof. De Australische autoriteiten vinden de aanwezigheid van een Russische diplomatieke post op de plek te risicovol.
Moskou beschikt al over een ambassade in Canberra, maar wil een nieuwe bouwen op enkele honderden meters van het parlement. Daar kreeg het aanvankelijk toestemming voor, maar Australië kwam in 2023 alsnog met nieuwe wetgeving om de komst van de diplomatieke post te blokkeren.
Premier Anthony Albanese legde destijds uit dat er veiligheidsadvies was ontvangen "over het risico van een nieuwe Russische aanwezigheid zo dicht bij het parlementsgebouw". Rusland besloot dat aan te vechten voor de High Court, maar dat bleek tevergeefs. Het land heeft volgens het hof wel recht op compensatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

Loading