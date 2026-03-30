Raad van State keurt verbod op verheerlijking terrorisme niet af

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State oordeelt mild over het wetsvoorstel waardoor het verheerlijken van terrorisme verboden wordt. De belangrijke kabinetsadviseur heeft een aantal opmerkingen bij het plan, maar wijst het niet af. Zo vraagt de raad aan justitieminister David van Weel om de toelichting te verbeteren, zodat officieren van justitie en rechters beter begrijpen hoe ze de wet moeten toepassen.

Toen de VVD-bewindsman vorig jaar onder het kabinet-Schoof een eerste concept deelde van het wetsvoorstel, leidde dat tot veel verontwaardigde reacties. Duizenden mensen en organisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om hun mening erover te geven. PAX voor vrede, The Rights Forum en Plant een Olijfboom vreesden bijvoorbeeld dat deze wet het mogelijk zou maken om activisten om politieke redenen te vervolgen, bijvoorbeeld als die hun steun uitspraken voor de Palestijnse zaak.