Russell Brand ontkent schuld in zaak rond seksueel misbruik

LONDEN (ANP/RTR) - Russell Brand heeft in de rechtbank in Londen gezegd niet schuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde misdrijven. De Britse komiek wordt verdacht van vijf seksuele misdrijven, waaronder verkrachting en aanranding. Vrijdag vond een tweede hoorzitting in de zaak plaats.

Brand wordt beschuldigd van één geval van verkrachting, één van orale verkrachting, twee gevallen van aanranding en één geval van onzedelijke betasting. De vergrijpen, waarbij vier vrouwen betrokken waren, zouden hebben plaatsgevonden tussen 1999 en 2005. Brand heeft steeds zijn schuld ontkend.

De zaak kan rekenen op veel media-aandacht. Ook vrijdagochtend werd de 49-jarige komiek opgewacht door een grote groep journalisten.

Juni 2026

Brand was jarenlang veel te zien op tv in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte voor de BBC en speelde in films als Get Him to the Greek.

Volgens persbureau Reuters wordt de zaak tegen Brand in juni 2026 inhoudelijk behandeld.