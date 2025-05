Russische kapitein ontkent schuld in proces na aanvaring Noordzee

LONDEN (ANP/RTR) - De 59-jarige Russische scheepskapitein Vladimir Motin heeft verklaard onschuldig te zijn in het proces over de aanvaring in maart voor de oostkust van Engeland. Hij wordt in Londen beschuldigd van dood door schuld door grove nalatigheid. Bij de aanvaring kwam een 38-jarig Filipijns bemanningslid om het leven.

Motin voer met het vrachtschip de Solong van Schotland naar Rotterdam en botste met een snelheid van bijna 30 kilometer per uur op een Amerikaanse tanker, de Stena Immaculate, die voor de Engelse kust bij Grimsby lag. Het was geladen met vliegtuigbrandstof. De Russische kapitein is aangehouden en wordt gezien als verantwoordelijk voor de botsing.