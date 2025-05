Buitenlandse media smullen van nieuws cannabissnoepjes Haribo

DEN HAAG (ANP) - Het nieuws dat in Nederland cannabis is aangetroffen in snoepjes van Haribo is breed opgepakt in buitenlandse media. Onder meer de Britse BBC, het Franse Le Figaro en de Amerikaanse New York Post besteden aandacht aan de colaflesjes die om die opmerkelijke reden zijn teruggeroepen.

The Guardian legt een verband met het gedoogbeleid en de coffeeshops waar Nederland om bekendstaat. "Space cake, wietkoekjes en hasj brownies mogen dan bekend zijn in Nederland, maar cannabis in zakken kindersnoep is dat niet", schrijft de Britse krant. Meerdere mensen, onder wie kinderen, werden ziek na het eten van de snoepjes.

De Duitse omroep Deutsche Welle wijst op een zinspreuk van het Duitse bedrijf Haribo over de colasnoepjes, waarin het bedrijf belooft dat "elk flesje een avontuurtje op zich" is. De krant Bild benadrukt dat de cannabis alleen in Nederland is aangetroffen en dat het snoepgoed in Duitsland veilig is.