Russen in kerncentrale Iran, Kremlin claimt garanties Israël

SINT-PETERSBURG (ANP/RTR) - In de Iraanse kerncentrale van Bushehr werken volgens de baas van de Russische onderneming Rosatom, Aleksej Lichatsjev, driehonderd Russen. Volgens Lichatsjev werken er in totaal vijfhonderd mensen uit de voormalige Sovjetrepublieken. De situatie in het complex van Bushehr is volgens hem normaal en wordt er gewerkt.

Volgens het Kremlin heeft president Vladimir Poetin garanties van Israël gekregen over de veiligheid van de werknemers in de centrale die bij de Perzische Golf ligt.

Rusland heeft zich opgeworpen als mogelijke bemiddelaar in het geëscaleerde conflict dat Iran met Israël en de VS heeft over het nucleaire programma van Iran. Het Kremlin heeft goede betrekkingen met Iran, nauwe banden met Israël en het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Moskou en Washington nader tot elkaar gebracht. Rusland vreest dat een verdere escalatie en het voortzetten van de vijandelijkheden het hele Midden-Oosten en de regio van Iran "in de afgrond drijven".