Warm weer volgens LTO geen groot risico voor landbouwgewassen

DEN HAAG (ANP) - Het warme weer vormt momenteel geen groot risico voor landbouwgewassen, meldt LTO Nederland. Twee weken geleden heeft het volgens de boerenbrancheorganisatie nog voldoende geregend. Wel wijst LTO veehouders op de risico's van de hitte voor hun dieren.

Gewassen hebben in deze periode veel water nodig, omdat ze in volle groei en bloei zijn. Boeren en tuinders zijn daarom al gestart met beregenen of zullen daar snel mee beginnen, aldus LTO. Door de wateraanvoer uit grote rivieren heeft dat op korte termijn geen gevolgen. In sommige regio's gelden al beregeningsverboden, zoals in de waterschappen Brabantse Delta en Vallei en Veluwe.

LTO wijst veehouders op de risico's van hittestress. Hierdoor kunnen ze indien nodig extra maatregelen nemen, zoals het plaatsen van extra ventilatoren in stallen. Ook kunnen boeren ervoor kiezen om bijvoorbeeld koeien overdag binnen te houden en 's nachts te laten grazen.