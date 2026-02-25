ECONOMIE
Russische ambassade: Jetten maakt misstap met steun aan Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 13:36
anp250226104 1
DEN HAAG (ANP) - Het is een misser van het kabinet-Jetten om dinsdag niet de dialoog met Rusland te hervatten, maar met een steunbetuiging voor Oekraïne te komen. Dat schrijft de Russische ambassade in Nederland op X. In het bericht zegt de ambassade dit signaal "te hebben genoteerd".
Premier Rob Jetten trad maandag aan, daags voor de vierde jaardag van de oorlog in Oekraïne. Jetten plaatste dinsdag een bericht op X over een bijeenkomst van de Coalitie van Bereidwilligen, een verbond van Oekraïnesteunende landen waarin hij in zijn nieuwe rol zitting neemt. In dat bericht, dat wordt aangehaald door de Russische ambassade, spreekt hij de Nederlandse steun "nu en in de toekomst" voor Oekraïne uit.
Het Kremlin heeft nog niet officieel gereageerd op de installatie van het kabinet-Jetten.
